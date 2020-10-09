Погода в Челябинске на выходные, 10 и 11 октября: последний шанс вымыть окна

Впереди у Челябинска теплые дни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впереди у челябинцев две холодные ночи и относительно теплые выходные. Возможно, это последний шанс перемыть дома все окна и уйти в зиму с чистыми стеклами. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 10 и 11 октября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на субботу в городе +1…+3 градуса, днем потеплеет до +13…+14 градусов. День будет облачным, без осадков.

В ночь на воскресенье немного теплее: +2…+4, а днем все те же +13…+15 градусов. И этот день будет облачным, но возможны осадки.

В выходные в Челябинске дует западный ветер со скоростью до 7-12 метров в секунду. Режим «черного неба» синоптики не объявляют.

Такая теплая и комфортная температура сохранится в начале следующей недели.

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