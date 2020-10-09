Пять миллионов тонн извести отгрузила компания «Мечел-Материалы»

Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел», производит продукцию строительного назначения) отгрузила юбилейную тонну извести Челябинскому металлургическому комбинату, где она используется при производстве стали.

На ЧМК с помощью извести удаляют из чугуна и сырой стали лишние примеси.

Также продукцию предприятия используют на теплоэнергоцентралях для водоподготовки, в дорожном строительстве для осушения грунта, при производстве строительных смесей, в сельском хозяйстве и т.д.

Шесть шахтных печей компании обжигают около 30 тысяч тонн извести в месяц. Известняк добывается в Пугачевском карьере в Республике Башкортостан.

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