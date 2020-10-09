Прокуратура обжаловала решение суда, отпустившего соучастника экс-мэра Челябинска

Сам Тефтелев пока остается под домашним арестом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Областная прокуратура подала апелляцию на решение Центрального районного суда, согласно которому бывший начальник управления капстроительства мэрии Челябинска Евгению Пашкову вышел из СИЗО. Гособвинение просит отменить постановление суда и продлить срок заключения под стражей.

— В настоящее время обстоятельства, которые ранее принимались во внимание при избрании и продлении меры пресечения, не изменились, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По мнению гособвинения, суд не принял во внимание, что Пашков может использовать свой статус и оказать воздействие на свидетелей.

— Довод, что он непродолжительный период времени работал в органах исполнительной власти не соответствует действительности, так как Пашков осуществлял свою трудовую деятельность в указанной должности более четырех лет, — отметила Наталья Мамаева.

Напомним, Евгений Пашков вместе с экс-мэром Евгением Тефтелевым обвиняется в получении взятки в 2,5 млн рублей про строительстве школы №54. Накануне прошло второе заседание суда, гособвинитель сообщил, что Тефтелев предложил Евгению Пашкову взять деньги от строительной организации. Сначала директор строительной компании Сергей Селещук отказался, на что Тефтелев пригорозил, что создаст препятствия для бизнеса. В результате Селещук согласился. Тефтелев также рассказал, кем приходится своему соучастнику.

В среду, 7 октября, Пашкову сменили содержание под стражей на запрет определенных действий и отпустили в зале суда. Эта мера пресечения подразумевает, что ему запрещается посещать общественные места, пользоваться телефоном и интернетом, общаться с другими людьми, проходящими по уголовному делу и т.д.

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