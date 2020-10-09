Загрязнение реки возмутило местных жителей. Фото: telegram-канал Виталия Безрукова

В Челябинской области в желтый цвет окрасилась вода в реке Миасс. Загрязнение произошло на участке водоема ниже Челябинска — в районе села Миасское. Как сообщил в пятницу, 9 октября, заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, его источником стал карьер.

Фото: telegram-канал Виталия Безрукова

— Источник удалось установить по горячим следам, — рассказал Виталий Безруков. — Им стал песчанно-глиняный карьер в Сосновском районе. Через склад готовой продукции там проходит ручей, впадающий в реку Миасс. Там примеси глины попадают в водоем.

Фото: telegram-канал Виталия Безрукова

По словам чиновника Минэкологии, специалисты факт нарушения зафиксировали и передали материалы в управление Росприроднадзора. По итогам проверки нарушители будут привлечены к ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru