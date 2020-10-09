Библиотекари «публички» пожаловались Текслеру на затянувшийся ремонт

Вопрос завершения ремонта здания губернатор берет под личный контроль. Фото: t.me/cheltodayru
В пятницу, 9 октября, губернатор Алексей Текслер побывал в ремонтируемом здании Публичной библиотеки на пр. Ленина. Изящное здание в классическом стиле открылось в середине 60х годов ХХ века.
Публичка, как зовут главную библиотеку челябинцы, — объект культурного наследия, взрастила не одно поколение студентов, а сейчас — место досуга интеллектуалов. Здесь есть абонемент: книги можно брать домой. В тихих залах всегда есть посетители: горожане приходят семьями.
Одно омрачает жизнь библиотечных работников — затянувшийся ремонт. Недоделан фасад, стройка идет внутри. Сотрудникам трудно работать на «коробках», неудобство испытывают и читатели.
Губернатора провели по светлым залам, посетовали на проволочки с ремонтом. Подрядчик никаких сроков окончания работ не объявляет.
Губернатор заявил, что берет ситуацию с ремонтом под своей контроль. Поскольку здание под охраной государства, нужны подрядные организации со специальной лицензией на ремонт. Но ни в коем случае никакого самотека! Само собой ничего не решается. Так определился подрядчик реконструкции храма Александра Невского: потому что шла предметная работа по поиску исполнителя.
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