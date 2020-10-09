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В Челябинске на выходных перекроют движение на двух железнодорожных переездах

Рассказываем, где будут действовать ограничения для автомобилистов
Рустам ЯХИН
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На участках будет вестись ремонт дорог

На участках будет вестись ремонт дорог

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этих выходных в Челябинске будут проводиться ремонтные работы на улице Автодорожной вблизи железнодорожных переездов №1 и №2. В связи с этим там временно перекроют дорогу.

— Ограничение будет действовать в выходные, 10 и 11 октября, с 08:00 до 20:00, — сообщили в администрации Челябинска.

Места, где будет перекрыто движение. Фото: администрация Челябинска

Места, где будет перекрыто движение. Фото: администрация Челябинска

Отметим, что движение автомобилей будет осуществляться по встречной полосе. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и учитывать ограничения.

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