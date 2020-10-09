Губернатор Алексей Текслер встретился с новым военным комиссаром

- Фото: gubernator74.ru

В пятницу, 9 октября, в резиденции губернатора прошла встреча главы региона и нового военного комиссара региона Андрея Максурова. Обсудили вопросы призывной кампании и профориентационной работы.

Губернатор заявил, что область окажет все необходимое содействие для безопасного прохождения призывной кампании в пандемию коронавируса. Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона подчеркнул, что вопрос призывной кампании будет поднят на областном совещании с главами муниципальных образований и членами правительства.

Еще один вопрос повестки — профориентация школьников Челябинской области и значимость воспитательной работы с подрастающим поколением. В Чебаркуле в 2021 году планируется открытие центра военно-патриотического воспитания «Авангард». Такие центры министерство обороны РФ открывает по всей стране.

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