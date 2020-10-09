Клиенты ВТБ на Урале чаще всего совершают покупки во вторник

Фото: предоставлено ВТБ

По вторникам клиенты ВТБ в Уральском федеральном округе совершили 20% всех покупок по итогам 9 месяцев 2020 года. По данным эмиссионного бизнеса ВТБ, реже всего клиенты банка осуществляют транзакции по понедельникам, но именно в первый день недели они совершают самые дорогие покупки.

Вторым днем недели по частоте и объему транзакций у уральцев по итогам трех кварталов стала среда – на нее приходится 17% покупок, как по количеству, так и по стоимости. В четверг и пятницу клиенты банка тратят почти одинаковые суммы – 14% от общего средненедельного объема, а в субботу и воскресенье несколько снижают покупательскую активность (13% по объему транзакций). Меньше всего транзакций проходит в понедельник – 8% по количеству покупок и 9% по объему. Однако именно в первый рабочий день средний чек самый высокий – 714 рублей. Самый низкий средний чек зафиксирован в субботу – 651 рубль.

В сентябре тренд изменился – более четверти всех покупок уральских клиентов ВТБ за неделю приходилось на среду (26%). Еще 16% транзакций совершалось в пятницу, на третьем месте – вторник (14%). Меньше всего клиенты банка также тратились в понедельник – расходы по картам ВТБ в первый день недели составляли всего 7% от средненедельного объема. Средний чек в «день тяжелый» также был самым высоким – 726 рублей, самый низкий средний показатель фиксировался в субботу – 652 рубля.

Тенденции, зафиксированные по тратам клиентов ВТБ на Урале в разные дни недели, практически не отличаются от общероссийских.

«Мы видим, что лидером по тратам во вторник, как и в другие дни недели, являются продукты питания – на них приходится треть всех ежедневных расходов клиентов и порядка половины всех транзакций за неделю. Второе место по доле расходов по картам занимает покупка одежды – на нее приходится около 7% трат, а самыми популярными днями для шопинга являются вторник и среда. На третьем месте – расходы на топливо, в среднем на бензин приходится 5% расходов по картам», - отмечает Ксения Андреева, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).