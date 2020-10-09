В Челябинской области росвгардейцы спасли кота, застрявшего на дереве

Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Все произошло в Кунашакском районе Челябинской области. Вечером, 6 октября, специалист отдела кадров управления Росгвардии возвращалась домой с работы и увидела кота на верхушке березы. Женщина обратила внимание, что животное не может спуститься самостоятельно с дерева. Проходившие мимо прохожие рассказали ей, что усатый там находится уже около суток.

Сотрудница вневедомственной охраны решила обратиться за помощью к своим коллегам.

— Росгвардейцы незамедлительно отреагировали, привезли специальное снаряжение, с помощью которого один из них взобрался на дерево и аккуратно спустил измученное животное вниз, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Вскоре нашлась хозяйка попавшего в беду животного. Девушка рассказала, что кота зовут Перс. Она также пообещала, что впредь будет внимательно следить за своим любимцем.

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