Челябинский спецназ открыл огонь из грантометов

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Накануне, 8 октября, на специализированном полигоне в Челябинске состоялись боевые учения бойцов ОМОН управления Росгвардии и огнеметчиков из отряда спецназа «Оберег». Они вели стрельбу по укрепленным мишеням, а также отрабатывали навыки применения аэрозольных и специальных средств раздражающего действия.

Во время занятий были использованы малогабаритные реактивные огнеметы МРО-А, магазинные гранатометы ГМ-94, ручные специальные гранатометы РГС-50М и карабины КС-23.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области

— По результатам полевого выхода руководители занятий высоко оценили уровень подготовки бойцов отряда, показавших хорошие показатели по стрельбе, — отметили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

В ведомстве также добавили, что такие мероприятия проходят ежегодно.

ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru