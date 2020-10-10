Студенты из Челябинска сняли постапокалиптический ролик, где люди дарят букеты из туалетной бумаги

Съемки прошли еще весной — в первую волну ковида Фото: Кадр видео

Пока весь мир говорит о наступлении второй волны коронавируса, в соцсетях набирает популярность ролик «За гранью адекватности». Его сняли студенты Южно-Уральского агроуниверситета.

На видео главные герои носят противогазы, дарят букеты из туалетной бумаги (помните, как ее скупали весной?), а маски и антисептики дороже денег.

— У всего в мире есть своя черта и грань. Не стоит забывать про это. В этом видео показывается один день из жизни обычного офисного «планктона» в параллельном мире, основанном на суевериях и предрассудках, — рассказали авторы ролика.

При этом авторы ролика подчеркивают, что данное видео — художественный вымысел, и ни в коем случае не ставит целью оскорбить, запугать или обидеть кого-то.

— Все совпадения случайны, — заявили авторы.

А мы напоминаем: чтобы уберечь себя от коронавируса, нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию, воздержаться от посещения массовых мероприятий и следить за здоровьем.

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