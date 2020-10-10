Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает расти
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 октября 2020 достигло 17683 (+ 99 новых, из них двое школьников).
Больных COVID-19 — 3762 человека. За прошедшие сутки выписаны 74 человека (всего 13352 выздоровели).
За прошедшие сутки умерло 6 человек.
от COVID-19 — 0 пациентов.
от других причин:
— атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца (ковид сопутствующий) — пациентка, 90 лет;
— атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, аорты (ковид сопутствующий) — пациентка, 91 год;
— гипертоническая болезнь, атеросклеротический кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациентка, 83 года;
— хронический лимфолейкоз (ковид сопутствующий) — пациентка, 49 лет;
— хронический нефрит, хроническая болезнь почек (ковид сопутствующий) — пациент, 73 года;
— постинфарктный кардиосклероз, стенозирующий атеросклероз артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 73 года.
Ранее главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов объяснил, чем обусловлен рост заболеваемости и сколько человек должно переболеть, чтобы сформировался коллективный иммунитет. А рассказал, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням.
С всплеском сезонных инфекций работы у медиков, которые пашут сверхурочно с весны, прибавилось работы. Из-за этого в Челябинске решили увеличить число скорых за счет бригад из соседних городов. Ранее мы рассказывали, какие вызовы без перерывов и выходных будут обслуживать бригады, и куда звонить, чтобы к вам приехал врач.
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