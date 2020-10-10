Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области продолжает расти Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 10 октября 2020 достигло 17683 (+ 99 новых, из них двое школьников).

Больных COVID-19 — 3762 человека. За прошедшие сутки выписаны 74 человека (всего 13352 выздоровели).

За прошедшие сутки умерло 6 человек.

от COVID-19 — 0 пациентов.

от других причин:

— атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца (ковид сопутствующий) — пациентка, 90 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, аорты (ковид сопутствующий) — пациентка, 91 год;

— гипертоническая болезнь, атеросклеротический кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациентка, 83 года;

— хронический лимфолейкоз (ковид сопутствующий) — пациентка, 49 лет;

— хронический нефрит, хроническая болезнь почек (ковид сопутствующий) — пациент, 73 года;

— постинфарктный кардиосклероз, стенозирующий атеросклероз артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 73 года.

Ранее главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов объяснил, чем обусловлен рост заболеваемости и сколько человек должно переболеть, чтобы сформировался коллективный иммунитет. А рассказал, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням.

С всплеском сезонных инфекций работы у медиков, которые пашут сверхурочно с весны, прибавилось работы. Из-за этого в Челябинске решили увеличить число скорых за счет бригад из соседних городов. Ранее мы рассказывали, какие вызовы без перерывов и выходных будут обслуживать бригады, и куда звонить, чтобы к вам приехал врач.

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 10 октября читайте в нашей подборке.

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