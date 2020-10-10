В магазинах и транспорте Челябинска усилили проверки соблюдения масочного режима

За покупателя без маски несет ответственность еще и магазин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Собираетесь на шопинг? Не забудьте надеть маску. В Челябинске увеличено число проверок торгово-развлекательных центров, магазинов и общественного транспорта.

— С сегодняшнего дня увеличено число проверок совместно с Роспотребнадзором и полицией. За нарушение требований режима повышенной готовности предусмотрено административное наказание вплоть до приостановления деятельности предприятия, — сообщили в мэрии Челябинска.

В администрации напомнили, что в связи с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, нагрузка на больницы и скорую выросла вдвое. Поэтому важно беречь себя и своих близких. Минимизируйте посещение общественных мест, носите маски и соблюдайте дистанцию.

Как сообщала ранее «Комсомолка», количество зараженных COVID-19 в регионе на 10 октября достигло 17683 (+ 99 новых, из них двое школьников). Последние новости о коронавирусе в Челябинской области читайте в нашей подборке.

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