Житель Челябинска отдал 130 тыс. рублей в обмен на купюры «банка приколов»

Доверчивый челябинец не сразу разглядел, что это купюры «банка приколов» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мошенники вернулись к методам 10-летней давности — обмену настоящих денег на фальшивые. Жертвой жуликов стал 57-летний житель Курчатовского района. В гости к мужчине заявились две женщины, которые представились соцработниками и сообщили, что проводится обмен денег на купюры нового образца.

— Поверив мошенницам, потерпевший передал им имеющиеся сбережения в сумме 130 тыс. рублей, получив взамен билеты «Банка приколов», номиналом 1000, 2000 и 5000 «дублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

— Помните, что никто и никогда не обменивает денежные знаки на дому! Также необходимо требовать документы, подтверждающие место работы у граждан, представляющихся сотрудниками социальных служб и не впускать в квартиру незнакомых лиц, — отмечают в полиции.

Расскажите об этой схеме близким, чтобы уберечь их от мошенников. В последнее время все чаще преступники обманывают граждан через телефонные звонки, представляясь работниками банков. О том, какие еще бывают мошенничества читайте в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 вопросов к полиции о телефонных мошенниках в Челябинской области

Отвечает замначальника отдела управления уголовного розыска Денис Ершов (подробнее)

Поживились уже на полмиллиона: в Челябинской области появилась новая схема мошенничества с банковскими картами

Южноуральцам предлагают защитить деньги от кражи. Рассказываем, как это происходит (подробнее)

Ничего святого: в Челябинске мошенники попытались нажиться на больном, прикованном к постели

Аферисты «оккупировали» группу волонтерского проекта в соцсетях и обманывают желающих помочь (читать)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru