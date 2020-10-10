С новосельем! Губернатор вручил ключи от новых квартир семьям военных

Очень важно, когда есть свой дом, где тебя ждут. Служивые это понимают. Фото: gubernator74.ru

Сегодня у Алексея Текслера рабочая суббота. Вместе с командующим Центральным военным округом генералом-полковником Александром Лапиным глава региона вручил ключи от служебных квартир семьям военнослужащих.

— Поздравляю вас с важным событием. Новоселье — всегда праздник. Построен и введен в эксплуатацию мы сдаем первый дом, всего будет два дома на 340 квартир. Значит, 340 семей военнослужащих челябинского гарнизона въедут в новое квартиры. Очень важно иметь надежный тыл, выполняя свой воинский долг. Знать, что дома уютно, тепло, комфортно. Благодарю министерство обороны и лично командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Павловича Лапина за постоянное внимание к военнослужащим Челябинского гарнизона, — сказал губернатор.

Новоселами, как сообщает пресс-служба губернатора, стали военнослужащие, проходящие службу в филиале Военно-воздушной академии им. профессора Н. Жуковского и Ю. Гагарина в Челябинске.

До конца года в Центральном военном округе жильем обеспечат около 6 тыс. военнослужащих.

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