Самолет Челябинск-Симферополь вернулся в аэропорт вскоре после вылета

Борт приземлился в Челябинске около 8:20. Фото: читатель КП
Утром в субботу, 11 октября, самолет «Уральских авиалиний» Челябинск-Симферополь по техническим причинам был вынужден вернуться в аэропорт имени Курчатова. Об этом сообщил читатель КП-Челябинск.
Судя по сервису Flightradar24, Airbus A320 успел долететь до горно-заводской части и развернулся в районе Златоуста.
В справочной аэропорта информацию подтвердили.
— Самолет вернулся по технической причине. Пока не было информации, как будем действовать дальше. Ждем, — сообщили в справочной аэропорта.
Скрин: flightradar24.com
Обновлено 09:15
— Пассажиры получают свой багаж обратно, ждет резервный борт, — сообщил читатель КП.
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