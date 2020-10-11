Самолет Челябинск-Симферополь вернулся в аэропорт вскоре после вылета

Борт приземлился в Челябинске около 8:20. Фото: читатель КП

Утром в субботу, 11 октября, самолет «Уральских авиалиний» Челябинск-Симферополь по техническим причинам был вынужден вернуться в аэропорт имени Курчатова. Об этом сообщил читатель КП-Челябинск.

Судя по сервису Flightradar24, Airbus A320 успел долететь до горно-заводской части и развернулся в районе Златоуста.

В справочной аэропорта информацию подтвердили.

— Самолет вернулся по технической причине. Пока не было информации, как будем действовать дальше. Ждем, — сообщили в справочной аэропорта.

Скрин: flightradar24.com

Обновлено 09:15

— Пассажиры получают свой багаж обратно, ждет резервный борт, — сообщил читатель КП.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru