Самый «древний» стадион Челябинска отметил 85-летие

Победитель определился в серии пенальти. Фото: Алексей МИКУШИН

Чего он только «не натерпелся». Особенно за последние три десятка лет. Это про стадион «Центральный». Прежний, в основном деревянный, начали разбирать в начале 90-х после пожара. Работы то начинались, то останавливались. Одно время стадион, который возводили в стиле римского Колизея, даже находился в аварийном состоянии. И сегодня его Северная трибуна официально не может принимать зрителей.

Начальник челябинского горспортуправления Максим Клещевников рассказал, что губернатор Челябинской области выделил средства на благоустройство и реконструкцию арены. Работы будут продолжены в следующем году. В подтрибунных помещениях Южной и Восточной сторон после ремонта планируем открыть дополнительные раздевалки, душевые для футболистов, расширить спортивную инфраструктуру. Здесь же могут разместиться отделения муниципальных спортивных школ. Площади позволяют

- В этом году на «Центральном» уложили новый искусственный газон, смонтировали новый подогрев покрытия и систему водоотведения. Прежнее покрытие не выдерживало никакой критики. Отопление вышло из строя уже через год… Сейчас строители отделывают фасад с восточной стороны, утепляют конструкции и кровлю. Что-то приходится достраивать, доделывать. Вокруг арены полным ходом идет благоустройство: укладывают асфальт, тротуарную плитку. Работы продолжатся и в следующем году. Так, к примеру, здесь появится новое электронное табло. Скоро стадион будет не узнать, - говорит Максим Клещевников.

Команда чиновников (в белом) с минимальным счетом переиграла ветеранов спорта. Фото: Алексей МИКУШИН

Кстати, проблемная и аварийная Северная трибуна пока «заморожена». Дело в том, что снести ее, и на этом месте построить новую не получится. Все четыре трибуны «стянуты» между собой. Уберешь одну, остальные развалятся. Так, что пока эту трибуну оставят в покое, и это станет следующим этапом реконструкции.

Кстати, в рамках празднования 85-летия стадиона «Центральный» 10 октября здесь состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командами горспортуправления Челябинска и ветеранами спорта. В серии пенальти победу одержали чиновники (3:2).

СПРАВКА «КП»

Стадин «Центральный» (прежде носил названия «Динамо», «Труд»). До 90-х годов это был многофункциональный комплекс для соревнований по футболу и легкой атлетике. К примеру, здесь состоялся чемпионат РСФСР по легкой атлетике, крупные турниры по боксу, хоккею, другим видам спорта. Здесь также проводят различные спортивно-массовые мероприятия. С конца 90-х стадион переделан в футбольный.

Арена – домашняя площадка футбольного клуба «Челябинск». На стадионе базируется ДЮСШ «Академия футбола». В свободное время здесь до позднего вечера играют и любительские команды.

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