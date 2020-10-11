В честь кого в Челябинской области отмечают новый церковный праздник 11 октября

У православных на Южном Урале появился еще один местный праздник. Фото: Евгения КОРОБКОВА

В воскресенье, 11 октября, православные люди впервые отметят новый праздник — День памяти собора святых Челябинской митрополии.

— С Южным Уралом так или иначе связаны многие праведники, канонизированные церковью. В Собор святых Челябинской митрополии были включены те, кто принял здесь мученическую кончину либо прожил длительное время, — пояснил митрополит Челябинский и Миасский Григорий. — Сегодняшнее празднование побуждает нас быть верными православной вере наших предков, укреплять свою душу примерами жизненного подвига мучеников, неустанно трудиться ко спасению души, проповедовать словом и своей жизнью Евангелие Христово.

Фото: Челябинская метрополия.

По благословению Патриарха в Собор включены:

— священномученик Александр Миропольский пресвитер (служил в Успенском храме города Касли, обратил в христианство немало татар и башкир, убит красными в1918 году);

— священномученик Павел Соколов пресвитер (долгое время служил в Нязепетровске, расстрелян в Кунгуре в 1918 году);

— мученица Параскева Кочнева (пыталась предотвратить закрытие Александро-Невского храма в Миассе, в 1937 году приехала в Москву, чтобы ходатайствовать о назначении в храм священника взамен арестованного, на обратной дороге арестована на Казанском вокзале и получила десять лет лагерей, скончалась в Байкало-Амурском лагере от тяжелой травмы в 1939-м);

— священномученик Петр, митрополит Крутицкий (один из сподвижников патриарха Тихона, расстрелян в 1937 году в Магнитогорске либо Верхрнеуральске);

— священномученик Петр Беляев пресвитер (служил в городе Касли, расстрелян красными 1918 года);

— священномученик Петр Смородинцев пресвитер (служил в селе Юшково, расстрелян красными вместе с протоиереем Александром Миропольским).

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