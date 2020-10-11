Вышел из машины не с той стороны: в Челябинской области пассажира Hyundai сбил идущий следом автомобиль

Фото: ГИДББ Челябинской области.

На шестом километре дороги Варламово — Кундравы под Чебаркулем автомобиль сбил стоящего на проезжей части мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте, сообщает отдел пропаганды областного ГИБДД.

— Водитель ВАЗ-21100 совершил наезд на 47-летнего мужчину, который вышел из салона остановившегося на дороге Hyundai Elantra. От полученных травм пассажир иномарки скончался до приезда скорой. Водитель Lada с места происшествия скрылся, но был задержан в течение двух часов, — уточняют подробности этой аварии в ведомстве.

Известно также, что 23-летний водитель ВАЗа был пьян и не имел права управлять транспортным средством.

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