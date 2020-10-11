Причину экстренной посадки борта Челябинск-Симферополь проверяет прокуратура

Спустя 13 минут полета самолет вернулся в Челябинск. Фото: Андрей АБРАМОВ

Утром 11 октября самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Челябинск-Симферополь, совершил самый короткий полет. Уже спустя 13 минут после взлета командир экипажа повернул назад и посадил борт в Челябинске. Причины посадки теперь проверяет транспортная прокуратура.

— Транспортной прокуратурой организован мониторинг состояния законности с целью недопущения нарушения прав пассажиров. По поручению Уральского транспортного прокурора в аэропорт выехал Челябинский транспортный прокурор, — сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным пресс-служба аэропорта имени Игоря Курчатова, причина посадки была технической.

Известно также, что в Симферополь летели 52 пассажира, в том числе шесть детей.

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