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Обещали компенсацию: пенсионерка из Челябинской области перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Женщина несколько месяцев отправляла обманщикам деньги
Лидия ПЕСКОВАЛидия ПЕСКОВА
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Пенсионерка несколько месяцев отправляла деньги мошенникам.

Пенсионерка несколько месяцев отправляла деньги мошенникам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионерка из Сатки отдала телефонным мошенникам 1,5 тысячи рублей. Преступники пообещали 67-летней женщине компенсацию за купленные ранее лекарства, а потом несколько месяцев под разным предлогами тянули из нее деньги. В общей сложности наша землячка лишилась полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Неизвестный сообщил женщине по телефону, что ей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные лекарства, которые, якобы, оказались неэффективными. Пенсионерка действительно приобретала лекарства, поэтому никаких сомнений у нее не возникло. Нескольких месяцев мошенники созванивались с потерпевшей по телефону и под разными предлогами (комиссии, стоимость операций по пересылке денежных средств) требовали перевести им деньги, — уточняют подробности преступления в ведомстве.

Женщина совершила несколько денежных переводов на общую сумму свыше полутора миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступникам грозят десять лет заключения.

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