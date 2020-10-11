Синоптики «заморозили» погоду в Челябинской области на ближайшие семь дней

В Челябинске будет тепло, однако щедрого солнца не ждите. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Синоптики Гидрометцентра России обнародовали прогноз погоды в Челябинске на ближайшие семь дней, то есть фактически на всю следующую неделю. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске в понедельник, 12 октября 2020, и после.

Синоптики полагают, что ночь на понедельник будет относительно теплой: +3…+5 градусов. Днем в Челябинске +13…+15 тепла. Ветер есть, но не сильный. В городе пасмурно, но без осадков.

Точно такая же погода будет стоять на протяжении всей следующей недели. Ее как будто «заморозили» — никаких существенных изменений. Правда, в четверг, 15 октября, в городе возможен небольшой дождь.

Такой будет температура в Челябинске 12 октября 2020 года и после.

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