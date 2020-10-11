Шутка про Ирину Шейк вывела челябинскую команду КВН в финал Первой лиги

Команда КВН из Челябинска «Город N». Фото: cheladmin.ru

Челябинская команда КВН «Город N» заняла первое место в полуфинале и вышла в финал Первой лиги, сообщает пресс-служба администрации города.

Челябинцы состязалась с КВНщиками из Екатеринбурга, Чулыма, Самары и Уфы. Полуфинал состоял из трех традиционных конкурсов: «Приветствие», «Музыкальный биатлон» и «Знакомый сюжет». В каждом их них команда получила максимальный балл.

Одна из самых удачных шуток челябинцев была связана с уроженкой Челябинской области супермоделью Ириной Шейк.

— Я самая успешная женщина, родившаяся в Челябинске в 86 году, — заявляет со сцены одна из участниц команды.

— При всем уважении, Ольга Геннадьевна, самая успешная женщина, родившаяся в Челябинске в 86 году, — это Ирина Шейк, — возражают ей коллеги-артисты.

Впрочем, горячий отклик у зрителя вызывали и остальные шутки ребят. Например, про супругов, которые разводятся, делят имущество и уже распили пополам мебель.

— Половину тещи мне, половину тебе.

— С ума сошел? Так нельзя.

— Ладно, две половины тебе. Я эту ведьму распилю…

Удачного выступления нашим ребятам в финале!

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