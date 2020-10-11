«Трактор» прервал выигрышную серию в дерби с «Автомобилистом»

В Екатеринбурге "Трактор" уступил "Автомобилисту" - 1:3. Фото ХК "Трактор".

Черно-белым, похоже, очень далеко до того, чтобы стать «хозяевами Урала». Северные соседи в 14-й раз подряд переиграли «Трактор» в уральском дерби. Очередное поражение случилось сегодня, 11 октября, в Екатеринбурге. «Медведи» лишь однажды сумели поразить ворота «Автомобилиста» и пропустили в свои ворота три шайбы.

Счет открыл Павел Дацюк на восьмой минуте – 1:0. Алексей Бывальцев сумел сравнять счет лишь в начале третьего периода. Но «Авто» тут же ответил двумя точными бросками – Обидина и того же Дацюка. Итог – 3:1 в пользу Екатеринбурга, и, как уже сказали выше, 14-е подряд поражение челябинцев во встречах с «Автомобилистом». Вместе с тем «Трактор» прерывает и свою трехматчевую победную серию.

13 октября в Казани «Трактор» сыграет с «Ак Барсом», 15-го – в Череповце с «Северсталью».

А 18 октября в Челябинске черно-белые встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком».

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