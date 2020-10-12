«Потом на КТ будут в очереди сидеть»: в Магнитогорске морозоустойчивые байкеры устроили заезд в трусах

В Магнитогорске байкеры устроили заезд в нижнем белье. Фото: vk.com/Подслушано (Магнитогорск)

В минувшее воскресенье, 11 октября, по улицам Магнитогорска проехались морозоустойчивые байкеры в нижнем белье. Отметим, что вчера, по данным «Яндекс.Погоды» максимальная температура в городе была +8 градусов. Свидетели мотопробега сразу поделились фотографиями в соцсетях.

Фото: vk.com/Подслушано (Магнитогорск)

В комментариях мнения разделились: одним понравился заезд в неглиже, другие не оценили откровенную экипировку байкеров.

— Потом на КТ будут в очереди сидеть, — сделал прогноз один из подписчиков группы.

— Воспаление легких, — присоединился другой пользователь.

— Круто! Молодцы! — подержал горожанин.

— Смешны в своей глупости, куда ни шло подросткам, а взрослым дядькам и теткам позорно, — написал подписчик.

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