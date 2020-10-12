В Челябинске достроят два проблемных дома ЖК «Радуга»

Вопрос достройки проблемных домов — на контроле губернатора. Фото: pravmin74.ru

Отличная новость: наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение достроить два проблемных дома в ЖК «Радуга» в Челябинске. Квартиры получат 278 челябинских дольщиков. Губернатор Алексей Текслер на личном контроле держит ситуацию с долгостроями. Глава области неоднократно обращался к федеральным властям и к представителям «Дом.РФ» с просьбой ускорить вопрос рассмотрения судьбы объектов на Южном Урале.

Застройщик ООО «Капитал Дом» (входило в группу компаний «Серебряный ключ»), возводивший дома в ЖК «Радуга» на Краснопольской площадке — банкрот. Правительство региона и Фонд защиты прав дольщиков подписали соглашение о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в Фонд из бюджета региона.

Решение наблюдательного совета Фонда: дома №6 (194 дольщика) и №13 (84 дольщика) «Радуги» будут достроены.

В конце сентября 2020 г в Челябинске состоялось заседание рабочей группы по контролю за ситуацией в сфере жилищного строительства, когда привлекаются деньги дольщиков. В Едином реестре проблемных объектов сегодня находится 49 домов. По каждому из них есть свой график.

Напомним, в декабре 2019 г Фонд принял решение достроить дом ЖСК «Доватора, 46» в Челябинске. В марте нынешнего года совет принял решение по дому «Жилищной инвестиционной компании» в Миассе. Компенсационные выплаты получили 111 семей.

В июле нынешнего года наблюдательный совет решил достроить четыре проблемных дома застройщика-банкрота СК «Радуга» и дом СК «Дедал-Комид». Еще по трем домам СК «Радуга» приняли решение о выплате компенсаций. Выплаты получают 49 дольщиков.

В сентябре этого года набсовет принял решение достроить дом компании ООО «Инман» — 70 дольщиков из Копейска смогут получить свое жилье. Следить за этапами реализации мероприятий дольщики домов, по которым уже принято решение, могут на сайте Фонда Челябинской области.

Кстати, Челябинская область одной из первых создала региональный Фонд помощи дольщикам. Более 200 миллионов рублей в прошлом году было предусмотрено в бюджете на решение проблем с долгостроями. В этом году еще 537,9 миллионов рублей из областного бюджета предусмотрено на решение важной задачи.

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