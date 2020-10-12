Минздрав Челябинской области разработал схему работы с беременными, оставшимися без роддома из-за COVID-19

В Златоусте единственный роддом переоборудовали в ковидную базу Фото: Валентина ВАГАНОВА

В минздраве рассказали, что госпитализация рожениц из Златоуста, где единственный роддом отдали под ковидную базу, будет направлена в областной центр и роддом №2 города Миасса.

— Если потребуется экстренная помощь, она будет оказана на месте, в гинекологическом корпусе под кураторством специалистов перинатального центра, — сообщили в Минздраве. — Кроме того, повышен приоритет вызовов скорой помощи для рожениц — к таким пациентам машина будет выезжать в первую очередь.

В роддоме разместят около 100 дополнительных мест для пациентов в тяжелом состоянии. Также в палатах есть кислородная разводка, которая необходима при поражении органов дыхания, что и повлияло на принятие решения.

— Помещения медучреждения позволяют свободно разделить красные» (зараженные) и «зеленые» (чистые) зоны, провести разграничение въездов и выездов, а также потоков пациентов с различными диагнозами, чтобы не допустить очагов заболевания, — добавили в минздраве.

В ведомстве заверили, что практика перенаправления тяжелых пациенток из Златоуста в Миасс отработана и дает хорошие показатели по рождаемости. В женской консультации принимать будущих мам будут в обычном режиме.

Напомним, в выходные местные жители, возмущенные закрытием единственного роддома, устроили стихийный митинг и предложили размещать зараженных коронавирусом в администрации города.

Позже первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сказала, что это вынужденная мера связана с ростом числа заболевших.

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