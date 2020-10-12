Свежие данные о зараженных коронавирусом в Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав озвучил свежие данные о зараженных коронавирусом в Челябинской области. На утро 12 октября зарегистрировали 95 новых случаев, девять заболевших — школьники. С начала пандемии в регионе 17875 человек заразились COVID-19.

За сутки выписали и отправили домой 75 пациентов, всего 13438 человек переболели коронавирусом.

За день умерло шестеро зараженных. У всех коронавирус был сопутствующим заболевание:

— пациент, 83 года: диффузный кардиосклероз, гипертоническая болезнь;

— пациент, 80 лет: острое нарушение мозгового кровообращения, гипертрофия миокарда;

— пациентка, 80 лет: гипертоническая болезнь, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 65 лет: морбидное ожирение, сахарный диабет, дыхательная недостаточность;

— пациентка, 79 лет: диффузный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность;

— пациент, 55 лет: острое нарушение мозгового кровообращения, отек головного мозга.

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