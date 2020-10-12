ЧМК произвел балку для крупных проектов «Газпрома» и «Норникеля»

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел более 2,8 тыс. тонн проката для изготовления металлоконструкций на проектах «Газпрома» и «Норникеля».

Металлопрокат направлен заводу по производству металлоконструкций «Белэнергомаш — БЗЭМ» в Белгороде. Из балки производства Челябинского металлургического комбината завод изготавливает конструкции Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома». Завод будет выделять гелий, этан и другие углеводороды из природного газа. Поставила продукцию ЧМК торговая компания «Мечел-Сервис».

Также металл производства ЧМК используется на Надеждинском металлургическом заводе «Норникеля» в проекте по нейтрализации серной кислоты, который входит в федеральный проект «Чистый воздух» и предполагает утилизацию диоксида серы.

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