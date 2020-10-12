«Рубят здоровую древесину»: общественников Челябинской области возмутила незаконная вырубка деревьев в государственном заказнике

Общественники пожаловались на незаконную вырубку в государственном заказнике. Фото: t.me/ОНФ Челябинской области

В Челябинской области активисты ОНФ заметили, что в Шабуровском заказнике идет незаконная вырубка деревьев под видом санитарной, и пожаловались в прокуратуру.

— Глава Шабуровского поселения Андрей Релин подписал местному бизнесмену Николаю Федорову разрешение проводить санитарные вырубки, но по факту в охранной зоне рубят здоровую ценную древесину, еще и разбомбили тяжелой техникой дорогу. На заботу о природе это совсем не похоже, а глава, под носом у которого нарушают закон, почему-то отмалчивается, — рассказали активисты ОНФ.

Фото: t.me/ОНФ Челябинской области

В региональном министерстве экологии сообщили, что уже не один месяц борются с нарушениями в заказнике.

— Совсем недавно, 6 октября, в ходе рейдового мероприятия было выявлено аналогичное нарушение, составлен акт. В настоящее время все материалы переданы в природоохранную прокуратуру для проведения проверки и привлечения всех виновных к наказанию, — написал в официальном телеграм-канале замминистра Виталий Безруков.

Также ведомство будет настаивать на привлечении главы поселения к ответственности за разрешение на вырубку деревьев.

Фото: t.me/ОНФ Челябинской области

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