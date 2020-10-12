Дети тонут в грязи: в мэрии рассказали, когда появится дорога к современной челябинской школе

Без резиновых сапог в дождливую погоду в школу лучше не ходить Фото: читатель КП-Челябинск

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказали о строительстве и реконструкции улиц в поселке Чурилово. По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, дороги там не построили из-за отсутствия проектных документов.

Подготовку документации на реконструкцию улиц 2-я и 3-я Эльтонская завершат 1 марта следующего года. Что касается улицы Конструктора Духова и подъезда к школе № 116, то проект будет готов уже 20 ноября, но о его реализации говорить рановато.

— Работы на улице Конструктора Духова планируем начать в следующем году, если будут соответствующие объемы финансирования, — уточнил Максим Куляшов. — В том числе будут решаться вопросы освещения и создания тротуаров.

Таким образом, ученики школы № 116 в этом учебном году будут ходить на уроки по грязи. Напомним, жители поселка неоднократно жаловались, что их детям приходится с трудом добираться до школы.

— Живем в 21 веке, а дети просто тонут в грязи, — жалуется читатель КП-Челябинск. — Школа выстроена, а подходы к ней не предусмотрены. Дети приходят в школу грязные и мокрые до ушей, как в глухой деревне. На данный момент погода сухая, но начнется опять грязь, и детишки снова со слезами пойдут по этой грязи за получением знаний.

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