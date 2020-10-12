В Челябинской области ОРВИ болеют не только ученики, но и преподаватели. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области увеличилось число школ, полностью закрытых на карантин по ОРВИ, но при этом отправленных по домам классов стало меньше. Об этом в понедельник, 12 октября, КП-Челябинск сообщили в региональном Минобре.

— На сегодняшний день на карантине по ОРВИ в Челябинской области находятся 205 классов (в минувшую пятницу их было 228. — Прим. автора), но число полностью закрытых школ увеличилось — их стало пять, — рассказала пресс-секретарь регионального Минобра Светлана Платонова. — К трем ранее закрытым на карантин школам — Эстонской основной общеобразовательной школе в Вехнеуральском районе, Бродокалмакской школе Красноармейского района и школе №6 Южноуральска — добавились Богдановская школа в Кизильском районе и Копейская школа №1.

В целом на Южном Урале, как отметили в ведомстве, учеба продолжается в обычном режиме. Отдельные школы могут сдвигать график каникул, но основная масса образовательных учреждений идет на каникулы в соответствии со своим обычным планом.

Болеют в школах не только ОРВИ, но и коронавирусом. В Челябинской области за сутки, по данным Минздрава, выявили девять новых случаев COVID-19 среди школьников. В ведомстве рассказали также, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням, и назвали важный отличительный признак новой инфекции.

Мэр Челябинска Наталья Котова сегодня поручила возобновить санитарную обработку подъездов и дворов и отметила, что работу необходимо тщательно проконтролировать.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября, а с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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