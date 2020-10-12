ВТБ Капитал Инвестиции снизил комиссии по биржевым фондам

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Стоимость чистых активов биржевых фондов ВТБ Капитал Инвестиции превысила 5 млрд руб. В связи с этим ВТБ Капитал Инвестиции снижает комиссии по ним. Теперь самая минимальная комиссия – не более 0,4% - у фонда ВТБ – Ликвидность. Это минимум для российского рынка. Комиссия по фондам ВТБ – Американский корпоративный долг – не более 0,41%. Максимальная комиссия по биржевым фондам ВТБ теперь не превышает 0,81%. ВТБ Капитал Инвестиции предлагают самую широкую линейку БПИФ на российском рынке из 9 фондов, покрывающих все классы активов.

БПИФы ВТБ еще до момента снижения являлись лидерами рэнкинга российских фондов по минимальным инфраструктурным расходам по версии Investfunds.ru. ВТБ Капитал Инвестиции традиционно стремятся снизить комиссии для того, чтобы сделать инвестиции наиболее доступными для розничных инвесторов.

«Мы стремимся быть лидерами по уровню удовлетворенности наших клиентов, поэтому всегда ищем возможности сделать инвестиции еще доступнее, даже если и так предлагаем самые привлекательные условия на рынке. Сегодня мы видим большой спрос розничных инвесторов на биржевые фонды: за полтора года с момента появления первых таких продуктов клиенты вложили в них более 5 млрд руб. и в дальнейшем, на наш взгляд, востребованность БПИФ будет только расти. Мы запускаем уникальные стратегии по биржевым фондам и намерены и дальше активно развивать эту линейку продуктов», - отметил Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

Купить и продать паи любого биржевого фонда ВТБ можно в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. Брокерская комиссия по сделкам с БПИФ составляет 0%. Стоимость пая начинается с 1 рубля. При владении фондами от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.

Лидер по минимальным инфраструктурным расходом – ВТБ-Ликвидность - это первый и на сегодняшний день единственный биржевой фонд денежного рынка в России. Потенциальная доходность по нему выше чем по срочным вкладам крупнейших банков. Она формируется за счет размещения активов в основном через обратное РЕПО с центральным контрагентом под ОФЗ и КСУ. Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Основными его преимуществами являются при таком уровне потенциальной доходности внутридневная ликвидность (возможность купить\продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркетмейкером), а также минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков).