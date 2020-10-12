В Челябинской области будут готовить профессиональных футболистов

В Челябинской области планируют развивать футбол Фото: Алексей ФОКИН

В Челябинской области, при поддержке Российской федерации спорта (РФС), хотят увеличить количество спортсменов-футболистов и создать условия для их профессионального роста. Соответствующее соглашение уже подписали губернатор Алексей Текслер, президент Российского футбольного союза Александр и председатель исполкома Челябинской областной федерации футбола Олег Люкшин.

— Регион на постоянной основе инвестирует в развитие футбольной инфраструктуры, прежде всего, в целях развития детского и юношеского футбола. Но при поддержке Министерства спорта и РФС мы сделаем значительно больше, увеличим количество занимающихся и создадим условия профессионального роста для наших команд и спортсменов, — подчеркнул Алексей Текслер.

Для развития футбола в Челябинске к 2024 году построят манеж с мини-футбольной площадкой и более 20 полей с искусственным покрытием в других городах и районах. Одной из спортивных школ присвоят статус регионального центра РФС. Также появятся отделения футбола для девочек.

— Реализация этих и других мероприятий будет способствовать популяризации культуры здорового образа жизни в Челябинской области, — рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

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