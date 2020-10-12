Челябинских девчонок научат играть в футбол

Футбол - это движение. Движение - это жизнь. Фото: gubernator74.ru

Через четыре года в Челябинской области построят современный малоформатный манеж и более двух десятков полей с искусственным покрытием. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Российского футбольного союза Александр Дюков и председатель исполкома региональной федерации футбола Олег Люкшин подписали соглашение о сотрудничестве.

Глобальная задача совместной работы — пропаганда здорового образа жизни.

— Челябинская область постоянно инвестирует в развитие футбольной инфраструктуры, прежде всего, для развития детского и юношеского футбола. При поддержке Министерства спорта и РФС мы сделаем значительно больше, увеличим количество занимающихся и создадим условия профессионального роста для наших команд и спортсменов, — подчеркнул Текслер.

Статус Регионального центра РФС будут присвоен одной из спортивных школ области. На базе одного из региональных спортивных образовательных учреждений будет создан детский футбольный центр.

Появятся отделения футбола для девочек. У девчонок интерес к футболу огромный.

— Соглашение с Челябинской областью станет большим импульсом к развитию инфраструктуры и повышению кадровой обеспеченности футбола. Уверен, что наша совместная работа с партнерами по Соглашению на благо развития футбола будет плодотворной и успешной, — отметил министр спорта РФ Олег Матыцин.