Малообеспеченные семьи на Южном Урале получат дополнительную помощь

Обращаться за оформлением социального контракта нужно в районное управление соцзащиты. Фото: pravmin74.ru

Около тысячи семей в Челябинской области получат дополнительную поддержку рублем в виде социального контракта. Регион расширил перечень направлений его использования.

— В этом году по предложению губернатора Алексея Текслера почти в три раза увеличен размер социального контракта — с 30 до 80 тыс. руб., — говорит министр социальных отношений Ирина Буторина. — Соцконтракт поможет южноуральцам найти работу, переобучиться новому делу, получить дополнительное образование. Допустима и такая ситуация: одинокая мама с помощью социального контракта отдает ребенка в частный детский сад, а сама устраивается на работу. У семьи появляется постоянный доход.

На социальный контракт могут рассчитывать семьи, доход которых на одного человека нижепрожиточного минимума (ниже 11 228 руб). О социальном контракте как действенном механизме борьбы с бедностью говорил в своем обращении к депутатам ЗСО глава региона Алексей Текслер.

Деньги социального контракта можно направить на поиск работы (безработные южноуральцы, устраиваясь на низкооплачиваемые вакансии, могут дополнительно получать пособие, равное прожиточному минимуму: 11 083 руб);

Можно получить дополнительное профобразование (из областного бюджета оплачивается курс обучения в размере до 30 тыс. рублей, а также на период обучения (до 3 месяцев) назначается ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.

Пригодится контракт на открытие бизнеса (регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого).

Кроме того, можно купить товары первой необходимости, лекарства; товары для ведения личного подсобного хозяйства; погасить долги по ЖКХ для оформления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.