Не смог вывести свою мать из горящей квартиры: в Челябинской области во время пожара погибла женщина

Тело погибшей нашли на балконе, где произошло возгорание. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел сегодня, 12 октября, в городе Карталы Челябинской области. Загорелся жилой многоквартирный дом на улице Пушкина. Сообщение о пожаре поступило сотрудникам МЧС в 6:48 утра.

Прибыв на место происшествия, пожарные начали тушить возгорание. Одновременно с этим они проводили эвакуацию жильцов здания. Всего было спасено семь человек. Однако без жертв обойтись не удалось.

— В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС на балконе квартиры, в которой произошло возгорание, была обнаружена 52-летняя женщина без признаков жизни, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что погибшая женщина проживала вместе со своим сыном, который в момент возникновения пожара находился с ней в квартире, но крепко спал. Проснувшись, он не смог самостоятельно помочь матери выбраться из огненной ловушки и незамедлительно вызвал пожарных.

Точную причину возникновения пожара предстоит выяснить сотрудникам отделения дознания. По предварительной информации, причиной возникшей трагедии могло быть короткое замыкание электропроводки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru