«Находится на самоизоляции»: министр финансов Челябинской области заразился коронавирусом

Фото: pravmin74.ru

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын подхватил коронавирус. Заболевание у него протекает в легкой форме.

— Министр находится дома, на самоизоляции. Чувствует себя хорошо, — сообщили в пресс-службе министерства финансов региона.

Напомним, ранее с диагнозом COVID-19 госпитализировали министра спорта Челябинской области Леонида Одера. Помимо этого, новую болезнь выявили у министра промышленности региона Павла Рыжего. Он проходит лечение в больнице. Также коронавирусом заразиись вице-губернатор Анатолий Векшин и мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

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