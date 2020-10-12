«Находится на самоизоляции»: министр финансов Челябинской области заразился коронавирусом

Фото: pravmin74.ru
Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын подхватил коронавирус. Заболевание у него протекает в легкой форме.
— Министр находится дома, на самоизоляции. Чувствует себя хорошо, — сообщили в пресс-службе министерства финансов региона.
Напомним, ранее с диагнозом COVID-19 госпитализировали министра спорта Челябинской области Леонида Одера. Помимо этого, новую болезнь выявили у министра промышленности региона Павла Рыжего. Он проходит лечение в больнице. Также коронавирусом заразиись вице-губернатор Анатолий Векшин и мэр Магнитогорска Сергей Бердников.
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