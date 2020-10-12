В Челябинске нарисовали граффити в память об известном баскетболисте

Фото: vk.com / Павел Щеклеин

В Челябинске в память об известном погибшем спортсмене Коби Брайанте нарисовали граффити. Изображение находится на стене по адресу Володарская, 14. Это здание принадлежит школе олимпийского резерва № 8 по баскетболу. Работы по созданию мурала выполнил пермский художник Висмут Тляшев.

Напомним, 41-летний баскетболист Коби Брайант разбился 26 января во время крушения частного вертолета недалеко от Лос-Анджелеса. Вместе с ним погибли пилот и еще семь пассажиров, среди которых также была его 13-летняя дочь Бриджит.

Коби Брайант играл в НБА за «Лос-Анджелес Лейкерс» в течении двадцати сезонов. Он пять раз становился чемпионом лиги в составе этой команды. Сейчас погибший баскетболист занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка).

Фото: vk.com / Павел Щеклеин

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru