В Челябинской области скончался водитель скорой помощи, у которого был обнаружен коронавирус

Этой осенью начали регистрироваться новые случаи смертей среди медработников
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Магнитогорске на 59-м году жизни скончался водитель скорой помощи. У него была диагностирована коронавирусная инфекция. Как сообщили в Минздраве Челябинской области, мужчина проработал в медицине более 15 лет.
— Пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе, всегда готов был прийти на помощь. Его отличали доброта и жизнелюбие, отзывчивость и неравнодушие к проблемам людей, — сообщили о водителе скорой помощи в ведомстве.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о смерти двух медработников из Магнитогорска — это анестезиолог-реаниматолог Олег Рыжков и медбрат Валерий Греднев. Предварительным диагнозом у обоих стал коронавирус.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru