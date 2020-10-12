У главного тренера магнитогорского «Металлурга» выявили коронавирус по результатам теста

Илья Воробьев. Фото: vk.com / «Хоккейный клуб “Металлург” Магнитогорск»

Стало известно, почему главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьёв пропустил матч своих подопечных с ЦСКА. Выяснилось, что у него был выявлен коронавирус по результатам теста.

— Первичный тест Ильи Петровича оказался положительным. Он обязательно будет сдавать тест еще раз, — сообщили ТАСС в пресс-службе ХК «Металлург».

Отметим, что сейчас на время отсутствия Воробьева обязанности главного тренера взял на себя Фредрик Стиллман.

Илье Воробьеву 45 лет. Он уже тренировал игроков «Металлурга» в 2015-2017 годах и даже привел команду к победе в Кубке Гагарина-2016. В текущем регулярном чемпионате магнитогорский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.

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