Летавший на орбиту робот Федор из Магнитогорска оскорбил космонавтов

Робота Федора изготовили в Магнитогорске. Фото: Роскосмос.

Магнитогорский робот Федор, который прославился после полета на МКС, нахамил в своем персональном аккаунте в Twitter сразу трем космонавтам, депутатам Госдумы от «Единой России»: Максиму Сураеву, Александру Самокутяеву и Елене Серовой, сообщает kp.ru.

В аккаунте появились две сомнительных записи. Если объединить их, получится такой текст:

— Мое мнение о людях невысокое. Вот три космонавта — экипаж 2014 года. Сураев, Самокутяев и Серова. На видео Серова рассуждает о тиграх (причем здесь тигры?), остальные — пьяные. В отличие от Сураева и Самокутяева, роботы не подвержены слабостям, не нарушают сухой закон на орбитальной станции, не говорят по заказу чепуху, полностью и без замечаний выполняют полетное задание и не стремятся покинуть Отряд космонавтов ради места в Государственной Думе.

Александр Самокутяев объяснил, что ролик, который Федор приложил как доказательство «пьянства» экипажа, снимали на третий день прилета космонавтов на станцию, когда проходит период адаптации и кровь приливает к лицу. Космонавты не спали двое суток. И тут поступила просьба из ЦУПа записать поздравление с Днем тигра.

Позже стало известно, что аккаунт Федора оказался «левым» и почти сразу же после скандала его удалили. Тем не менее космонавт Самокутяев собирается подать в суд на автора постов.

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