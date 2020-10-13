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Коронавирус Covid-19

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, каким пациентам бесплатно выдадут «Коронавир»

При подтверждение COVID-19 пациенты, лечащиеся на дому, смогут получить необходимые лекарства
Ангелина ЗАКИРОВААнгелина ЗАКИРОВА
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Ирина Гехт рассказала, кто получит бесплатные лекарства от коронавируса

Ирина Гехт рассказала, кто получит бесплатные лекарства от коронавируса

Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области пациенты, которые лечатся от коронавируса дома, получат бесплатные лекарства. В первую очередь необходимыми препаратами обеспечат беременных, инвалидов и людей старше 65 лет.

— В пятницу деньги были перечислены в медучреждения. На этой неделе мы начнем обеспечивать пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, бесплатными лекарствами. В случае подтверждения коронавируса препараты получат беременные женщины, люди старше 65 и инвалиды, в том числе и дорогостоящий «Коронавиром», — сказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

О бесплатном обеспечении лекарствами от COVID-19 было известно еще на прошлой неделе. Журналисту КП-Челябинск Ирина Гехт рассказала, что в правительстве думали, как юридически оформить помощь за счет бюджета.

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