Медики из Челябинска спасли от гибели двухлетнего мальчика с кишечной инфекции

Малыша вовремя отвезли в областную больницу и подключили к аппарату гемодиализа. Фото: Иван МАКЕЕВ

Двухлетний житель Челябинска подхватил в садике кишечную инфекцию. Мальчика положили в инфекционное отделение местной больницы. Но у ребенка неожиданно развилось тяжелое осложнение — отказали почки.

Малыша экстренно перевели в детскую областную больницу — она единственная в Челябинской области проводит детский гемодиализ.

— В такие моменты счет идет на минуты. Отказ почек развивается очень стремительно, ребенок может погибнуть. Но не все родители вовремя замечают опасное состояние. В основном при кишечной инфекции они обращают внимание на рвоту и стул, а вот про мочу забывают, — говорит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №2 ЧОДКБ Владимир Просеков.

Хирурги областной детской больницы установили малышу катетер и провели три сеанса гемодиализа — каждый длился по шесть часов. Маленький пациент пошел на поправку, его уже выписали домой.

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