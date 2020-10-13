Дым-машина и миллионные контракты: общественники сомневаются в эффективности дезинфекции челябинских улиц

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На улицы Челябинска возвращаются дезинфекторы. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», цитируя слова мэра города Натальи Котовой, санитарную очистку города возобновят из-за роста заболеваемости коронавирусом.

— На очереди дворы и подъезды, делаем ставки на подступы к паркам и запуск агрегата, опрыскивающего дороги раствором перекиси водорода. Ни на что не намекаем — просто стоит дважды подумать, прежде чем тратиться. Ведь вместе с дым-машиной вернутся и миллионные госконтракты, за которые будет платить и без того худой бюджет, и признание такой дезинфекции бесполезной со стороны ВОЗ. За полгода никаких экспертиз по дорожной обработке не поступало. Да, и реклама производителя уже не сработает даже как напоминание — уникальность и щенячий восторг пропали при первых заездах агрегата, показанных по федеральным каналам минувшей весной, — рассуждают авторы «Челябушки». — В общем, дворами с подъездами бы людям в костюмах химзащиты и ограничиться. А мэрии озаботиться, например, подготовкой к грядущим снегопадам и наличием технологичных противоскользящих смесей.

Кстати, в Челябинской области пациентов с пневмонией и с показаниями для прохождения КТ будут возить водители «Яндекс.Такси». Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Журналисты «КП-Челябинск» узнали, сколько автомобилей для этого выделено и будут ли на одних и тех же машинах возить больных и здоровых пассажиров.