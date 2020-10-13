Пока наиболее действенным средством от заражения остается маска.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Челябинской области подтверждены 97 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе восемь случаев среди школьников. При этом классов, закрытых на карантин по ковид, в Челябинской области нет.
Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 17 тысяч 972 южноуральца.
На лечении остаются 3 тысячи 810 человек, за прошедшие сутки выписаны 137 пациентов.
Инфографика: коронавирус74.рф
Накануне стало известно о шести умерших. Одна 50-летняя женщина скончалась от коронавируса, еще пять человек — от короны и сопутствующих болезней:
— у 73-летней женщины была гипертония и миелома;
— у 80-летнего мужчины — ишемическая кардиомиопатия и легочно-сердечная недостаточность;
— у 85-летнего пациента — постинфарктный кардиосклероз и гипертония;
— у 71-летнего мужчины — сетчатый кардиосклероз и атеросклероз коронарных артерий;
— 2 82-летнего пациента — гангрена и гипертония.
Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 545 человек с коронавирусом.
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