Пока наиболее действенным средством от заражения остается маска. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области подтверждены 97 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе восемь случаев среди школьников. При этом классов, закрытых на карантин по ковид, в Челябинской области нет.

Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 17 тысяч 972 южноуральца.

На лечении остаются 3 тысячи 810 человек, за прошедшие сутки выписаны 137 пациентов.

Инфографика: коронавирус74.рф

Накануне стало известно о шести умерших. Одна 50-летняя женщина скончалась от коронавируса, еще пять человек — от короны и сопутствующих болезней:

— у 73-летней женщины была гипертония и миелома;

— у 80-летнего мужчины — ишемическая кардиомиопатия и легочно-сердечная недостаточность;

— у 85-летнего пациента — постинфарктный кардиосклероз и гипертония;

— у 71-летнего мужчины — сетчатый кардиосклероз и атеросклероз коронарных артерий;

— 2 82-летнего пациента — гангрена и гипертония.

Всего с начала пандемии в Челябинской области умерли 545 человек с коронавирусом.

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