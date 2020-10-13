Мошенники обирают челябинских бизнесменов от имени губернатора Текслера

Документ выглядит очень правдоподобно, но это фальшивка. Фото: Ирина Гехт.

Предприниматели из Челябинской области начали получать письма, составленные от имени губернатора Алексея Текслера. Бизнесменов просят поделиться деньгами на благие проекты. Однако, как оказалось, эти фальшивки. Их массово рассылают мошенники. Об этом предупреждает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— На территории региона активизировались мошенники. От имени правительства области они рассылают письма с просьбой оказать финансовое содействие в реализации тех или иных социальных инициатив. После получения письма обзванивают адресатов. Ссылаются на меня. Уже известны случаи, когда люди откликались и переводили деньги, — написала в своем Instagram Ирина Гехт.

Одно из таких фальшивых писем было отправлено от имени губернатора. У бизнесмена попросили 300 тысяч рублей на обустройство квартир для детей-сирот.

Ирины Гехт призывает проверять информацию, а также адрес электронной почты, с которого приходит письмо. Все официальные реквизиты можно найти на сайте правительства.

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