В Челябинске густой дым от горящего автомобиля напугал весь микрорайон

Над Тополиной аллей поднялся черный дым. Фото: vk.com/ПОДСЛУШАНО B ЧЕЛЯБИНСКЕ
На Тополиной аллее поднялся густой столб черного дыма, который было видно из далека. Очевидцы сделали фото и видео со всех ракурсов и выложили в соцсети. Оказалось, что под окнами одного из домов полыхала Газель.
— Произошло возгорание автомобиля «Газель», которое в кратчайший срок было ликвидировано. На месте работал один автомобиль, пожарная автоцистерна, и четыре человека личного состава, — рассказали в пресс-службе МЧС Челябинской области. — На месте будут работать сотрудники отделения дознания для выяснения причин произошедшего.
Фото: vk.com/ЧП | ДТП Челябинск
Фото: vk.com/ЧП | ДТП Челябинск
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