Заведующая детсадом в Челябинской области украла у родителей 48 тыс. рублей

Женщина забирала себе чужие деньги в течение двух лет.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Уйском районе на краже денег попалась заведующая детским садом. Женщина присвоила себе средства, которые поступали в качестве родительской платы, сообщает прокуратура Челябинской области.
Каким образом руководитель дошкольного учреждения похищала деньги, в прокуратуре не уточняют. Но сообщается, что женщина выводила их почти два года и в общей сложности обогатилась на 48 тысяч рублей.
— На период разбирательства подсудимая была временно отстранена от должности, вину в совершении преступления она не признала. Тем не менее суд пришел к выводу, что заведующая детсадом присвоила деньги, и оштрафовал ее на 70 тысяч рублей, — говорят в прокуратуре.
Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.
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