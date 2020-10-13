Центр Челябинска на сутки останется без холодной воды

Отключат практически весь центр города. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Администрация Челябинска сообщает о крупном отключении холодной воды, которое затронет жилые дома в центре города.

Воду отключат уже в 23.00 вторника, 13 октября, а включат только к 20.00 вечера в среду, 14 октября. То есть воды не будет около суток.

Приводим полный список домов, где не будет холодного водоснабжения:

— ул. Энгельса, 36, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 42, 42а, 44, 44а, 44б, 44в, 44г, 46, 46а, 48, 50, 75а, 77, 77а , 79, 81, 83, 95, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 99в, 101а, 36б, 38б, 40б, 42б, 44д, 79а, 81а, 83а, 83б, 101а, 103, 107;

— ул. Энтузиастов, 13/1, 13/2, 13а, 13б, 15, 15г, 17а, 26а, 26/ст.1, 28а, 15а/1, 15а/2, 17;

— ул. Худякова, 5, 7, 9, 11а;

— ул. Воровского, 26а, 32, 34, 34а, 36б, 40, 42а, 48, 52а, 54а, 30а, 36, 36а, 36в, 38, 38/2, 38в;

— ул. Верхнеуральская, 20а;

— ул. Курчатова, 23, 23а, 23б, 24, 25, 25а, 27а, 27б, 30, 30а, 32, 34, 26, 26а, 28, 36;

— ул. Южная, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 4б, 4в, 7, 9, 9а, 5, 5а;

— ул. Больничная, 12, 18;

— ул. Клары Цеткин, 70, 70б, 70в;

— ул. К. Либкнехта, 9, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 36а;

— Свердловский проспект, 71, 86, 88, 84, 84а/1, 84б, 84а, 80;

— ул. Сони Кривой, 36, 41, 43, 43а, 45, 47, 51а, 34, 47а;

— ул. Володарского, 50, 50а, 52, 52а, 71.

— пр. Ленина, 69.

Помимо этого с дефицитом воды может столкнуться жилой квартал в пределах пр. Ленина — Воровского — Худякова — Энтузиастов. Здесь давление в трубах в течение суток будет понижено.

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